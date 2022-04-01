Впервые за время войны из Польши в Украину въехало больше людей, чем выехало

Впервые с начала войны из Польши въехало в Украину больше людей, чем выехало.

Об этом сообщает BBC.

«Все больше людей возвращаются - либо навестить родственников, либо вернуться в свои дома. Данные польской пограничной службы показывают, что в субботу в Украину пересекли 22 000 человек, а уехали 19 200 человек. Некоторые возвращаются, чтобы увидеть семью, может быть, всего на несколько дней, и остаются недалеко от границы, прежде чем вернуться. Другие направляются домой и говорят, что останутся, несмотря на предупреждения официальных лиц», – рас сказали в BBC.

По данным Организации Объединенных Наций, миллионы людей бежали из Украины с начала войны, более 650 000 человек перебрались через Польшу.