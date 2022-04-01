В Николаеве произошли пожары в двух квартирах, одного мужчину забрала «скорая» с ожогами

В течение 17 апреля спасатели ликвидировали два пожара жилья в Николаеве.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

На улице Безымянной возник пожар жилой квартиры на втором этаже двухэтажного жилого дома. Во время ее ликвидации сотрудниками ГСЧС спасен мужчина 1954 года рождения и его внучка 2017 года рождения. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, причина возгорания устанавливается.

А из-за короткого замыкания электросети возник пожар квартиры на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Во время ликвидации пожара эвакуированы 14 человек.

Хозяин квартиры пытался самостоятельно погасить пламя и получил ожоги рук третей степени. Пострадавший из помещения вышел сам, карета скорой помощи доставила его ​​в городскую больницу.

Пожар площадью 25 квадратов потушили подразделения ГСЧС.