В Сети показали фото и видео тонущего флагмана ЧФ россии «Москва»

В Сети опубликовали фотографии поврежденного ракетным ударов ВСУ российского крейсера «Москва».

Кадры флагмана черноморского флота рф появились в Тwitter сообщества расследователей по открытым данным OSINTtechnical.

На снимках OSINTtechnical видно накренившийся на бок горящий корабль.

Судя по снимкам, они сделаны с борта турецкого судна, которое было недалеко от терпящего бедствие крейсера и сняло с него часть экипажа.

Несколько позже в Сети появилось и видео горящей «Москвы».

Напомним, 13 марта стало известно, что ВМС Украины ракетами «Нептун» поразили российский крейсер «Москва». На следующий день советник главы ОП Алексей Арестович подтвердил, что корабль утонул. В итоге суммарный залп крылатых ракет кораблей черноморского флота РФ уменьшился с 72 до 56.