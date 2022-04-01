На Полтавщине ГБР в рамках дела о госизмене Кивы разоблачило масштабное отмывание средств российским генералом через бизнес-партнера экс-нардепа

В ходе расследования уголовного производства о государственной измене относительно бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина. Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.

По данным ГБР, сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.

Кроме того, планируются меры по наложению ареста на обнаруженное имущество.

Напомним, что Офис Генерального прокурора объявил Илье Киве подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности.

За день до вторжения России на территорию Украины Илья Кива записал «видеоприветствие» с Днем советской армии и озвучил потребность в «освобождении» Украины.

10 марта 2022 года следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления Государственного бюро расследований и избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей.

12 марта 2022 года следователи ГБР собрали необходимые документы для объявления Ильи Кивы в международный розыск.

Кроме того, ГБР заочно сообщило о подозрении беглому экс-нардепу Киве, который в эфире пропагандистского шоу призвал рф физически устранить Зеленского.