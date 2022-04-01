Украинские защитники вернули 10-летней девочке из Тростянца телефон, который нашли у оккупанта, попавшего в плен

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» вернули 10-летней девочке из Тростянца Сумской области украденные оккупантами гаджеты.

Об этом сообщили в Телеграмме.

Холодноярцы обнародовали фото Иванки, которая держит в руках телефон, который у нее на блокпосту отобрали россияне, пришедшие оккупировать ее родной город Тростянец Сумской области. Но благодаря украинским военным мобильный телефон вернулся владелице.

Разведывательное подразделение 93-й бригады Холодный Яр проводило операцию на восточном направлении от этого города. В плен к украинцам попал механик-водитель из Кантемировской дивизии российских вооруженных сил. При задержании у пленника нашли красненький мобильный телефон, а также павербанк со стразами.

Сначала оккупант лгал, что это его вещи. В мобилке была сим-карта одного из российских операторов. И по этому телефону уже были звонки в Россию. Но в списке контактов были и украинские номера, подписанные «папа» и «мамочка». Холодноярцы начали звонить по телефону на эти номера. Оказалось, что телефон принадлежит Иванке.

«15 марта мы выехали всей семьей эвакуационным коридором из Тростянца, в то время оккупированного. Стояли в колонне, на своей машине «шестерочке», были испуганы, потому что за город шли бои. Когда стояли в эвакуационной колонне, подошли военные РФ и сказали отдать все телефоны. Я ответила, что у нас они все разряжены. До этого мы удалили с телефонов все мессенджеры, чтобы не давать врагу любую информацию. Когда выезжали из города, на блокпосте русские военные ходили с картонной коробкой и отбирали телефоны у всех, кто ехал из города, угрожая расстрелом. Они кричали и запугивали нас. Говорили, что мы их снимаем», – вспоминает мама Иванки Елена.

По ее словам, примерно через три дня на ее номер позвонили ребята и спросили: «Это вы мамочка?»

«Я ответила – да. Дмитрий из 93-й бригады рассказал, что они у пленного российского военного нашли телефон. Спрашивали, живы ли мы. Я была так взволнована, что сначала не поверила, думала, что это какие-то шутки. Иванка очень плакала из-за того, что забрали телефон. И хотя мой муж сказал ребятам оставить телефон себе, они все равно отправили его нам Новой почтой», – добавила мама 10-летней Иванки.

Напомним, как российские оккупанты после отвода войск из Киевской области начали массово провозить через Беларусь угнанные у украинцев иномарки.

Ранее сообщалось, что оккупанты рф массово отправляют из Беларуси домой награбленные вещи из Украины. Также в сети появилось аудио разговора с российским оккупантом Николаем Степановым, который отправил из Беларуси в Уссурийск 140 килограммов запчастей и кондиционеров, украденных в Украине.