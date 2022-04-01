«Уходим в конкретный отрыв»: оккупант рассказал о фантазиях отделаться легким ранением и получить 3 миллиона

В то время как путин уже 54 день мечтает захватить Украину за 3 дня, желания его солдат более приземленные: ранения, получения выплат и возвращения домой.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые есть в распоряжении СБУ.

«Я вот поразмышлял: осколок в ногу, два месяца помучался, тебя достали, зашили и все. Даже если в руку, ну ничего страшного. Даже если прихрамываешь - зато три миллиона», - поделился «героическими» планами российский захватчик.

Пара не скрывает своей радости от такой перспективы разбогатеть. И «будущие миллионеры» уже планирую, на что потратят деньги

«Покупаю себе машину, тебе покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-нибудь. Купим и тебе, и мне права. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик какой-нибудь, одеваемся там тысяч на 500. И все, уходим в конкретный отрыв», - фантазирует оккупант.

«Мне интересно, какая зарплата завтра придет. Либо мне платят за то, что я здесь нахожусь, либо я получаю осколок в ногу и получаю в 10 раз больше», - добавил он.

Напомним, что командование оккупантов оставило своих солдат без обещанных выплат за войну в Украине и не дает им увольняться со службы.