Медведчук просит Зеленского и своего кума путина обменять его на защитников и жителей Мариуполя

Подозреваемый в госизмене лидер «ОПЗЖ» Виктор Медведчук просит обратился к президентам Украины и рф с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Медведчук отметил, что жители и защитники Мариуполя находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода через гуманитарные коридоры.

– Я, Медведчук Виктор Владмирович, хочу обратиться к президенту российской федерации владимиру путину и к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и его жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор, – сказал Медведчук.

Агрессия россии вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию России и сознательно разрушают город. При этом в заблокированном Мариуполе остаются, по разным оценкам, около 120 тысяч мирных жителей, а город продолжают защищать бойцы полка «Азов» и 36-й бригады морской пехоты.

Напомним, что СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Впоследствии Глава СБУ Иван Баканов рассказал детали спецоперации по задержанию беглого нардепа. Он сообщил, что ФСБ РФ пыталась вывезти его сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. СБУ задержала Медведчука по дороге – на выезде из Киевской области.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что в случае согласия всех сторон Медведчук, подозреваемый в государственной измене, может быть обменян на украинских военнопленных и заложников, удерживаемых Россией. Тот факт, что Медведчук является гражданином Украины, не помешает обмену.

Президент Владимир Зеленский уверен, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с россией.