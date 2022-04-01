«Спасите жизнь людей от рук сатаны, который хочет сжечь все живое»: Командир николаевских морпехов, защищающих Мариуполь, написал письмо Папе Франциску

Командир батальона николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя.

Письмо Волыны опубликовала «Украинская правда».

Ниже приведен текст письма

«Ваше Святосте, Папа Франциск!

Я не являюсь католиком, я православный. Я верю в Бога и знаю, что свет всегда побеждает тьму.

Я не видел Ваших обращений к миру и не читал всех последних Ваших заявлений, я воюю больше 50 дней в полном окружении и все, на что у меня есть время, – это ожесточенное сражение за каждый метр окруженного врагом города.

Я воин. Я офицер, давший присягу на верность своей стране. И я готов сражаться до конца. Несмотря на превосходящую силу врага, несмотря на бесчеловечные условия на поле битвы, постоянные артиллерийские и ракетные обстрелы, нехватку воды, еды и медикаментов.

Вы, вероятно, видели многое в своей жизни. Но уверен, что никогда не видели, что сейчас происходит в Мариуполе. Ибо именно так выглядит ад на земле.

У меня мало времени, чтобы описать все ужасы, которые я вижу здесь каждый день. На заводе в бункерах живут женщины с детьми, младенцами. В голоде и холоде. Каждый день под прицелом вражеской авиации. Каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет пищи.

Я обращаюсь к вам за помощью. Ибо настало время, когда не единственными молитвами. Помогите спасти их. После бомбежки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое».