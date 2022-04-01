«Спасите жизнь людей от рук сатаны, который хочет сжечь все живое»: Командир николаевских морпехов, защищающих Мариуполь, написал письмо Папе Франциску

Командир батальона николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя.
Письмо Волыны опубликовала «Украинская правда».
Ниже приведен текст письма
«Ваше Святосте, Папа Франциск!
Я не являюсь католиком, я православный. Я верю в Бога и знаю, что свет всегда побеждает тьму.
Я не видел Ваших обращений к миру и не читал всех последних Ваших заявлений, я воюю больше 50 дней в полном окружении и все, на что у меня есть время, – это ожесточенное сражение за каждый метр окруженного врагом города.
Я воин. Я офицер, давший присягу на верность своей стране. И я готов сражаться до конца. Несмотря на превосходящую силу врага, несмотря на бесчеловечные условия на поле битвы, постоянные артиллерийские и ракетные обстрелы, нехватку воды, еды и медикаментов.
Вы, вероятно, видели многое в своей жизни. Но уверен, что никогда не видели, что сейчас происходит в Мариуполе. Ибо именно так выглядит ад на земле.
У меня мало времени, чтобы описать все ужасы, которые я вижу здесь каждый день. На заводе в бункерах живут женщины с детьми, младенцами. В голоде и холоде. Каждый день под прицелом вражеской авиации. Каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет пищи.
Я обращаюсь к вам за помощью. Ибо настало время, когда не единственными молитвами. Помогите спасти их. После бомбежки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое».
Как известно, ситуация в Мариуполе сложилась критическая. Этот полумиллионный город был полностью заблокирован российскими войсками больше месяца назад.
Жены бойцов николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвали его деблокировать Мариуполь.
Напомним, 12 апреля мы сообщили о том, что в Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов».
На следующий день, 13 апреля советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что соединение подразделения 36-й бригады морской пехоты с полком Азов в Мариуполе было сложным и очень рискованным маневром.
В свою очередь, командир полка «Азов» подполковник Денис Прокопенко и командир батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волынский опубликовали видеообращение из Мариуполя и заверили, что продолжат оборону города.
15 апреля командир батальона николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призвал власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.