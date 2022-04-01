И.о. директора НАБУ назначен Гизо Углава

С 17 апреля 2022 года в связи с прекращением полномочий директора НАБУ Артема Сытника, их будет временно выполнять его первый заместитель Гизо Углава.

Об этом сообщает пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, согласно ЗУ «О НАБУ», при прекращении полномочий или увольнении директора НАБУ все его полномочия до дня назначения нового директора осуществляет его первый заместитель.

Также сообщается, что Гизо Углава родился 18 ноября 1975 года в городе Кутаиси, Грузия. С 2015 года - гражданин Украины.

В системе прокуратуры Грузии Углава работал с 1998 года по 7 ноября 2012 года, пройдя путь от интерна в областной прокуратуре Имерете до заместителя Главного прокурора Грузии. В компетенцию Углавы входили подразделения, основным направлением деятельности которых была борьба с коррупцией, легализацией незаконных доходов и финансовыми преступлениями.

«Гизо Углава – один из идеологов идеи создания Национального бюро. В апреле 2015 назначен на должность первого заместителя директора НАБУ», - отмечают в Бюро.

Как известно, директора НАБУ Сытника уволили в связи истечением срока полномочий.

Напомним, что ранее Конституционный суд признал неконституционным Указ Президента Украины о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. В октябре 2020 года скандальный Окружной админсуд Киева принял решение об отстранении Сытника от должности директора НАБУ. После этого глава Минюста заявил, что Сытник остается директором НАБУ.

В Офисе Президента Украины после этого заявили, что ждут от исполняющего обязанности директора НАБУ «эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя». Сам Сытник отметил, что решение Конституционного суда не повлияет на работу Бюро и его возможное увольнение с должности.