Среди оккупантов растет количество официальных «отказников» – командиры наращивают давление на них

В армии рф продолжается волна отказов от участия в войне против Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Так подтверждено, что среди «контрактников» в подразделениях 150-й мотострелковой дивизии 8-й армии южного военного округа ВС РФ количество отказов достигло 60-70% от общего числа личного состава.

С военнослужащими, отказавшими ехать в Украину, работают заместители командиров подразделений по военно-политической работе и сотрудники ФСБ. Людей убеждают принять участие в наступательных действиях. В случае повторного отказа – угрожают расправами с родственниками.

Тем, кого не удалось убедить, заносят запись в личное дело: «Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины». Аналогичную запись получают те, кто до сих пор не участвовал в войне против Украины, а остался в так называемом «стратегическом резерве» в пунктах постоянной дислокации. Тем, кто прибыл в части в ходе ротации, но отказался от участия в боевых действиях, в военный билет ставят штамп: «Совершил уклонение от выполнения обязанностей военной службы и служебно-боевых заданий во время проведения специальной военной операции на территории Украины».

Также используются «специфические» способы убеждения: в частности, обещанная выплата за ранение либо контузию на сумму 3 миллиона рублей осуществляется только в случае возвращения военнослужащего в подразделение для дальнейшего участия в боевых действиях. В противном случае у российских военнослужащих возникают критические проблемы с оформлением документов и даже получением надлежащих медицинских услуг и справок о самом наличии ранения.

Одновременно, российское командование предпринимает меры по сокрытию реального количества убитых военных. Их тела скапливаются в моргах населенных пунктов Ростовской области. Многие тела находятся в моргах уже более месяца.