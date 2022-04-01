В Минобороны Британии считают, что сопротивление защитников Мариуполя создает проблемы для российской армии по всем направлениям

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что российское командование обеспокоено тем, сколько времени необходимо для захвата Мариуполя.

Об этом в Twitter сообщает Минобороны Великобритании.

«Решительное сопротивление украинцев стало серьезным испытанием для российских сил и оттягивает на себя личный состав и вооружение, замедляя наступление рф в других местах», - говорится в сообщении британского ведомства.

В Минобороны Британии подчеркнули, что попытки захватить Мариуполь дорого обошлись его жителям: было разрушено много объектов инфраструктуры, а население понесло большие потери.

В ведомстве добавили, что действия России в Мариуполе повторяют тактику в Чечне 1999 года и в Сирии 2016 года, несмотря на заявления Минобороны россии от 24 февраля о том, что «россия не будет наносить удары по городам и не будет угрожать населению Украины».

Напомним, что командир николаевских морпехов, защищающих Мариуполь, написал письмо Папе Франциску.