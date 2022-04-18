«Это не наша война! Пусть русаки, если им надо, сами воюют!»: Оккупант из Кавказа пожаловался на большие потери

Украина дала такое сопротивление оккупантам, что военные наемники с Кавказа отказываются идти на войну.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, опубликовав переписку захватчика из Дагестана.

«Наших столько много здесь полягло, уже со счету сбился. Кадыровцев тоже ложат. Гражданских сколько убито в этой войне», – пишет он своему знакомому.

При этом понимает, что россии плевать на смерти кавказцев:

«Русаки нас используют, нашими руками делают все».

Даже оплата в 300 тыс. рублей в месяц и специальная программа подготовки от «лучших военных инструкторов» – недостаточный довод, чтобы рискнуть своей жизнью. Ибо на самом деле его товарищ будет лишен каких-либо страховых и социальных гарантий.

Оккупант признается, что и сам бросил бы все и поехал домой, но боится, что «посадят за дезертирство». Поэтому хочет уберечь хотя бы друга.

«Это не наша война! Пусть русаки, если им надо, сами воюют! Сиди себя спокойно. Что для жизни надо, какой еще доброволец!» – подчеркивает оккупант.