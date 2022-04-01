Оккупанты захватили вышки «Киевстара» на Херсонщине – прокуратура начала расследование

В Херсонской области российские военные захватили вышки и офисные помещения мобильного оператора «Киевстар». В связи с этим, открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Сейчас имущество этой критической инфраструктуры находятся под контролем оккупантов.

«Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями страны-агрессора», - говорится в сообщении.

Добавим, что на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей захваченные оккупантами башни используются для работы местных операторов. Причем операторы в ОРДЛО работают внутри украинского кода «+380».

Напомним, что 2 марта в Херсон зашли российские оккупанты и поставили ряд условий – городской голова Игорь Колыхаев на них согласился. В свою очередь, народ продолжает протестовать и каждый день выходит на акции протеста. Например, 6 марта, в ряде городов Херсонской области проходят массовые митинги в поддержку Украины и против российских оккупантов.

Также сообщалось, что с 1 по 10 мая в Херсоне оккупанты собираются провести «референдум» за «ХНР» - город планируют закрыть, а связь отключить.