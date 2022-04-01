Российские оккупанты «анонсировали» обстрелы церквей в Николаевской области на Пасху

Российские пропагандисты из РИА «Новости» сообщили, что в нескольких областях Украины, в том числе Николаевской, в Пасхальную ночь обстреляют церкви.

Пропагандисты ссылаются на Минобороны РФ.

В обстрелах россияне хотят обвинить власти Украины и Запад, которые «завершают подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях».

Оккупанты утверждают, что православные храмы и церкви в Пасхальную ночь (на 24 апреля) обстреляют некие группы с «блуждающими минометами».

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Николаев кассетными снарядами. В одном из случаев такой снаряд разорвался возле церкви УПЦ Московского патриархата и убил двоих человек.