Украинские морпехи в Запорожской области уничтожили бронетехнику противника и беспилотник

Украинские морпехи в Запорожской области под огнем вражеской артиллерии уничтожают российские танки и захватывают трофеи.

Об этом сообщает ТСН.

«Когда на зачистку пошла разведгруппа морпехов, подстрелили еще и редкий трофей – российский беспилотник-корректировщик вражеского артиллерийского огня «Орлан 10». Одним беспилотником список трофеев не ограничился, есть и рации, а также радиопередатчик из танка, или БМП, в котором ехали сотрудники ФСБ», - рассказал телеканал.