Украинские морпехи в Запорожской области уничтожили бронетехнику противника и беспилотник

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18.04.2022 18:17

Украинские морпехи в Запорожской области под огнем вражеской артиллерии уничтожают российские танки и захватывают трофеи.

Об этом сообщает ТСН.

«Когда на зачистку пошла разведгруппа морпехов, подстрелили еще и редкий трофей – российский беспилотник-корректировщик вражеского артиллерийского огня «Орлан 10». Одним беспилотником список трофеев не ограничился, есть и рации, а также радиопередатчик из танка, или БМП, в котором ехали сотрудники ФСБ», - рассказал телеканал.

- Группа морпехов выдвинулась проверить информацию и обнаружила операторов беспилотника. Во время отступления группа РФ потеряла двух военнослужащих, то есть раненых. И бросили беспилотник, - добавляют морпехи.

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