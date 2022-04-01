Комбриг николаевских морпехов в Мариуполе обратился к Байдену – он просит тяжелое вооружение и эвакуировать гражданских

Командир николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына призвал США, Великобританию и Турцию эвакуировать мирных жителей и Мариуполя, а также предоставить Украине тяжелое вооружение, с помощью которого можно деблокировать город.
Об этом Волына написал на своей странице в Facebook.
Обращение он адресовал президенту США Джо Байдену, Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьеру Британии Борису Джонсону, президентам Германии и Турции Штайнмайеру и Эрдогану.
«Я, Сергей Волына, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, обращаюсь к Вам из окруженного Мариуполя. Уже более 50 дней защитники города героически удерживают оборону, несмотря на превосходящие силы противника и постоянные авиабомбардировки, артиллерийские и ракетные обстрелы. Мариуполь до сих пор украинский город, что бы вам ни говорила российская пропаганда. Мы ежедневно ведем упорные бои и сдерживаем многотысячное войско врага, не давая ему продвинуться дальше. Но это дается ценой сверхчеловеческих усилий и больших потерь».
«Но нам нужна ваша помощь. Враг взял город в кольцо и держит в заложниках сотни тысяч гражданских. В наших военных бункерах прячутся женщины, дети, в том числе младенцы. Преимущественно родственники наших военных, которых разыскивают россияне. Без тепла, воды, еды. Наши раненые ежедневно умирают в невыносимых муках, поскольку медикаменты, средства обеззараживания, возможности обезболивания давно закончились».
«Украинские власти договаривались с россиянами о гуманитарных коридорах, привлекая к посредничеству президента Турции Реджепа Эрдогана. Однако российская сторона не сдержала своего слова, и все усилия оказались тщетными. Мы молим мир о помощи в эвакуации раненых, детей, женщин, а также тел погибших. Попыток сделать это было слишком мало! Призываем мировых политиков, общественных и религиозных деятелей не быть безразличными к людям, которые не по своей воле оказались в ловушке Мариуполя».
«Сейчас мы, военные, вынуждены не только сражаться с превосходящими силами противника, но и заботиться о более чем тысяче гражданских лиц. Не верьте обещаниям России о «зеленом коридоре» для военных. Нет сомнений в том, что это обман для уничтожения украинской военной группировки в Мариуполе без боя. Мы не сдадимся и будем драться до конца. Но нашей верности присяге мало для освобождения Мариуполя. Городу немедленно нужна деблокада».
«Для этого нам нужно тяжелое вооружение. В силах стран ЕС и США нам его предоставить. Тяжелое вооружение для защитников Мариуполя спасет украинскую военную группировку. Мариуполь можно спасти. Мы готовы сражаться до последней капли крови. Но мы должны знать, что мир для этого сделал все возможное. Тогда мы готовы сделать даже невозможное для нашей страны», - говорится в обращении Волыны.