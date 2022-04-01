Комбриг николаевских морпехов в Мариуполе обратился к Байдену – он просит тяжелое вооружение и эвакуировать гражданских

Командир николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына призвал США, Великобританию и Турцию эвакуировать мирных жителей и Мариуполя, а также предоставить Украине тяжелое вооружение, с помощью которого можно деблокировать город.

Об этом Волына написал на своей странице в Facebook.

Обращение он адресовал президенту США Джо Байдену, Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьеру Британии Борису Джонсону, президентам Германии и Турции Штайнмайеру и Эрдогану.

«Я, Сергей Волына, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, обращаюсь к Вам из окруженного Мариуполя. Уже более 50 дней защитники города героически удерживают оборону, несмотря на превосходящие силы противника и постоянные авиабомбардировки, артиллерийские и ракетные обстрелы. Мариуполь до сих пор украинский город, что бы вам ни говорила российская пропаганда. Мы ежедневно ведем упорные бои и сдерживаем многотысячное войско врага, не давая ему продвинуться дальше. Но это дается ценой сверхчеловеческих усилий и больших потерь».

«Но нам нужна ваша помощь. Враг взял город в кольцо и держит в заложниках сотни тысяч гражданских. В наших военных бункерах прячутся женщины, дети, в том числе младенцы. Преимущественно родственники наших военных, которых разыскивают россияне. Без тепла, воды, еды. Наши раненые ежедневно умирают в невыносимых муках, поскольку медикаменты, средства обеззараживания, возможности обезболивания давно закончились».

«Украинские власти договаривались с россиянами о гуманитарных коридорах, привлекая к посредничеству президента Турции Реджепа Эрдогана. Однако российская сторона не сдержала своего слова, и все усилия оказались тщетными. Мы молим мир о помощи в эвакуации раненых, детей, женщин, а также тел погибших. Попыток сделать это было слишком мало! Призываем мировых политиков, общественных и религиозных деятелей не быть безразличными к людям, которые не по своей воле оказались в ловушке Мариуполя».

«Сейчас мы, военные, вынуждены не только сражаться с превосходящими силами противника, но и заботиться о более чем тысяче гражданских лиц. Не верьте обещаниям России о «зеленом коридоре» для военных. Нет сомнений в том, что это обман для уничтожения украинской военной группировки в Мариуполе без боя. Мы не сдадимся и будем драться до конца. Но нашей верности присяге мало для освобождения Мариуполя. Городу немедленно нужна деблокада».