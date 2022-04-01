На потопленном российском крейсере «Москва» пропали «срочники» из Крыма – их родители обвинили минобороны рф во лжи

На потопленном ВМС Украины российском крейсере «Москва» были матросы-«срочники» из Крыма.

Об этом сообщил в соцсети отец одного из них, житель Ялты Дмитрий Шкребец.

Его сын Егор Шкребец, проходивший срочную службу на крейсере «Москва», был признан пропавшим без вести 14 апреля.

«Мой сын: Шкребец Егор Дмитриевич был призван на срочную военную службу из города Ялта, 2 июля 2021 года. Был распределён в Севастополь и после курса молодого бойца поступил на службу на флагман ЧФ ракетный крейсер «Москва». Поступил на должность корабельный кок, служба снабжения… Сообщили, что весь экипаж эвакуирован. Это ложь! Наглая и циничная ложь! Мой сын-«срочник», как мне сообщили непосредственные командиры крейсера «Москва», среди погибших и раненых не числится и внесён в список пропавших без вести. «Срочник», который не должен был принимать участие в боевых действиях, числится пропавшим без вести», - написал Шкребец в Вконтакте.

Позднее Шкребец сообщил, что с ним связались три семьи матросов-«срочников», которые тоже были на корабле и пропали. Они подали заявления в военкомат Симферополя и требуют рассказать, что случилось с их детьми.

Шкребец – один из первых родителей, начавших публично обвинять минобороны РФ во лжи из-за потопления крейсера. При этом он активный сторонник войны.

Как пишет «Настоящее время», мать еще одного матроса с крейсера «Москва», Марка Тарасова, Ульяна, сообщила о его исчезновении. Тарасов был призван в конце 2021 года, он отправился на службу 15 декабря. Знакомая матроса подтвердила, что он отправился в армию. В своем инстаграме он выложил фотографию в форме матроса.

Мать 20-летнего уроженца города Сысерть Свердловской области, «срочника» Никиты Сыромясова сообщила о его исчезновении. По ее словам, она несколько дней не может получить информацию о сыне. В последний раз мать разговаривала с сыном в конце марта. Она рассказала, что у Сыромясова забрали телефон, но он смог позвонить ей с чужого.

Журналисты «Схем» (проект Радио Свобода) ранее идентифицировали моряка, погибшего на крейсере «Москва» – это мичман Иван Вахрушев, говорится в расследовании. Его гибель журналистам подтвердила его жена.