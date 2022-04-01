Из Мариуполя оккупанты похитили и вывезли в Ростов 13 сирот

Российские оккупанты продолжают вывозить украинских детей в россию. Больше всего депортированных из блокадного Мариуполя.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В частности, стало известно, что незаконно вывезли 13 детей-сирот из Мариуполя, которые были лишены родительской опеки.

россияне похитили шестерых воспитанников детского дома семейного типа в российский город Ростов-на-Дону.

Также еще семерых детей вместе с родителями-воспитателями незаконно вывезено из другого детского дома семейного типа в село Ягодное Ростовской области.

К тому же женщина из Мариуполя сообщила о похищении ее дочери, и вывозе в Донецк.

«Депортированные в рф украинские дети передаются на воспитание в семьи российских граждан, что является преступлением, которое в соответствии с международным правом подпадает под определение торговли людьми», - написала Денисова.

Ранее сообщалось, что оккупанты принудительно вывезли в рф более 500 тысяч украинцев.