Из Мариуполя оккупанты похитили и вывезли в Ростов 13 сирот

Российские оккупанты продолжают вывозить украинских детей в россию. Больше всего депортированных из блокадного Мариуполя.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
В частности, стало известно, что незаконно вывезли 13 детей-сирот из Мариуполя, которые были лишены родительской опеки.
россияне похитили шестерых воспитанников детского дома семейного типа в российский город Ростов-на-Дону.
Также еще семерых детей вместе с родителями-воспитателями незаконно вывезено из другого детского дома семейного типа в село Ягодное Ростовской области.
К тому же женщина из Мариуполя сообщила о похищении ее дочери, и вывозе в Донецк.
«Депортированные в рф украинские дети передаются на воспитание в семьи российских граждан, что является преступлением, которое в соответствии с международным правом подпадает под определение торговли людьми», - написала Денисова.
Ранее сообщалось, что оккупанты принудительно вывезли в рф более 500 тысяч украинцев.