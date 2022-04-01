Министр культуры призвал украинцев не посещать ночные богослужения на Пасху из-за угрозы российских обстрелов

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвал украинцев во время пасхальных богослужений соблюдать комендантский час.

Об этом Ткаченко написал в своем Telegram-канале.

Напомним, что российские оккупанты «анонсировали» обстрелы церквей в Николаевской области и других регионах на Пасху. При этом обстрелы ожидаются в ночное время. Комендантский час в разных областях Украины разнится, но во многих случаях из-за него люди не попадут на ночные богослужения.