Российские войска начали битву за Донбасс, Украина будет сражаться, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- На востоке и юге нашей страны оккупанты пытаются атаковать более продуманно, чем это было раньше. Сейчас российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Значительная часть всей русской армии сейчас сконцентрирована на этом наступлении. Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, будем защищаться. Будем сражаться.

- Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно. Я благодарен всем нашим бойцам, всем нашим героическим городам на Донбассе, Мариуполю, а также городам Харьковщины, которые держатся. Которые защищают судьбу всей Украины, сдерживая силы захватчиков. Рубежное, Попасная, Золотое, Лисичанск, Северодонецк, Краматорск и все, которые на протяжении всех этих лет и навсегда – с Украиной.