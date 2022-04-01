«Вот так к нам приходил русский мир»: Опубликовано видео из жилого квартала в Николаеве, который оккупанты обстреляли ракетами

Опубликовано видео из одного из жилых кварталов в Николаеве, который 16 апреля подвергся ракетному обстрелу со стороны российских оккупантов.
Удар пришелся на жилые дома и детский сад. Обошлось без погибших, но есть раненые.
- Вот так к нам приходил русский мир, - говорит автор видео и показывает, что оккупанты обстреляли жилой квартал, а не военный объект.
Мэр Николаева Александр Сенкевич в Facebook также показал этот жилой двор, где российские войска обстреляли ракетами три дома.
«Два из них уже невозможно восстановить. Один наши коммунальщики помогут подлатать. Лишь чудом никто из жителей не получил серьезных повреждений. Большинство людей еще до этого удара эвакуировались, кто-то успел укрыться в коридорах и ванных комнатах. Этот обстрел – еще одно преступление оккупантов, за которое им придется ответить», - сообщил Сенкевич.