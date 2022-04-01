«Вот так к нам приходил русский мир»: Опубликовано видео из жилого квартала в Николаеве, который оккупанты обстреляли ракетами

Опубликовано видео из одного из жилых кварталов в Николаеве, который 16 апреля подвергся ракетному обстрелу со стороны российских оккупантов.

Удар пришелся на жилые дома и детский сад. Обошлось без погибших, но есть раненые.

- Вот так к нам приходил русский мир, - говорит автор видео и показывает, что оккупанты обстреляли жилой квартал, а не военный объект.

Мэр Николаева Александр Сенкевич в Facebook также показал этот жилой двор, где российские войска обстреляли ракетами три дома.