ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Донбассе украинские воины уничтожили 37 единиц техники врага

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 18 апреля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 19 апреля.

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0:37 За прошлые сутки военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 7 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 1 артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, 8 единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата «Орлан-10».

0:35 В Командовании Воздушных сил сообщили, что за сутки 18 апреля подразделения противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожили семь воздушных целей российских оккупантов:

- 1 самолет (истребитель Су-30); - 4 БпЛА; - 2 крылатые ракеты.

Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять задачи по охране воздушного пространства и нанесению огневых поражений по российским оккупационным войскам.

00:25 Украинским военнослужащим для деблокирования Мариуполя и освобождения от российских оккупантов Херсона требуются определенные виды вооружения, которые Украина запрашивает у партнеров.

Об этом заявил бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан, сообщает УНИАН со ссылкой на ТСН.

- Я думаю, что Украина просит помощи в определенных видах оружия, которые, по ее мнению, дадут ей наилучшую возможность победить российские силы, как на востоке, так и на юге. Они включают часть оружия, недавно переданную США и НАТО. Важнейшими, по моему мнению, будут системы ПВО, такие как С-300 или другие типы такого оружия, которые смогут сбивать не только российские самолеты, но и некоторые ракеты и крылатые ракеты, - подчеркнул он.

По словам эксперта, также для предстоящих боев ВСУ нуждаются в артиллерийских системах и контрбатарейных радарах, которые позволят им знать направление наступления артиллерии.