Война на Николаевщине: В Николаеве ликвидируют последствия ночных обстрелов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 18 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 19 апреля.

Информация постоянно обновляется:

09:08 Воронка в результате попадания вражеского снаряда.

09:07 Артиллерия ВСУ отрабатывает по танках врага.

09:01 Видео последствия попадания снаряда в жилой многоэтажный дом.

08:32 Фото последствий обстрела оккупантами жилого массива в Николаеве. Пострадали линия электропередач, дорога, фасады домов и коммерческих зданий.

08:16 В ГУ ГСЧС рассказали, что ночью в Николаеве ликвидировали пожар жилого дома и складского помещения магазина «Сантех Строй Маркет Аладин» на Херсонском шоссе, которые загорелись впоследствии вражеского обстрела.

Совместными усилиями дежурных отделений 4-й, 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей 2-го ГПСО и дежурной смены оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС пожар на площади 200 квадратных метров был ликвидирован.

Дополнительно привлекались бригады АО «Николаевоблэнерго», АО «Николаевгаз» и экипаж патрульной полиции.

Группой пиротехнических работ за сутки 18 апреля отработано 27 заявок, по которым изъято 30 взрывоопасных предметов.

Всего с начала российской агрессии отработано 1480 обращений и изъято 1159 боеприпасов. По состоянию на 19 апреля зарегистрировано 2334 обращений на спецлинию 101.

08:07 В Николаеве разные службы работают над ликвидацией последствий ночного обстрела города.

Одна из улиц после вражеского обстрела

В частности, после обстрелов Николаева оккупационными войсками российской армии работники КП «Николаевэлектротранс» осуществляют осмотр целостности контактной сети и путей для продолжения дальнейшего безопасного движения, сообщили на коммунальном предприятии.