Глава ОВА Гайдай призвал жителей Луганской области эвакуироваться: «Времени на раздумья не осталось»

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал жителей области немедленно эвакуироваться, чтобы не стать заложником или жертвой оккупантов.

Свое обращение он опубликовал в Telegram.

«Времени на раздумья не осталось. Решения следует принимать быстро. Уезжайте! Тысячи жителей Кременной не успели и теперь находятся в заложниках у россиян», - написал он.

По словам главы ОВА, для атаки на Кременную Россия применяла большое количество бронетехники.

«Бои продолжались трое суток. На каждый взвод ВСУ враг направлял по 40 единиц бронированной техники. Поэтому спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованным в оккупационные войска. Тех, кто не согласен, россияне убивают на месте», - заявил Гайдай.

«Эвакуируйтесь в безопасные регионы Украины – вам помогут с поиском жилья, получением денежной помощи от государства и международных партнеров, решат другие бытовые проблемы. Автобусы ждут», - резюмировал он.

Как известно, 18 апреля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс.