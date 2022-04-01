Оккупанты сбрасывают сверхтяжелые авиабомбы на «Азовсталь», где прячутся сотни женщин и детей: обращение мариупольцев

Командир полка «Азов» Денис Прокопенко обратился к мировому сообществу с призывом спасти сотни гражданских, находящихся сейчас на заводе «Азовсталь» в осажденном Мариуполе. По словам Прокопенко, российские оккупанты обстреливают завод из всех имеющихся видов вооружения. Также мариупольцы, которые находятся в убежище, обратились ко всем мировым лидерам организовать «зеленый коридор», чтобы спасти свои жизни и жизни своих детей.

Обращение Прокопенко было опубликовано на страницах «Азова» в соцсетях.

— Прямо сейчас на заводе «Азовсталь» находятся сотни гражданских граждан, среди них много детей всех возрастов, женщин, пожилых людей и семей защитников Мариуполя. Эти гражданские прячутся от «русского мира» в подвалах и бомбоубежищах. Наряду с украинскими военными, которые продолжают защищать город, они нашли единственное возможное убежище, — говорит Прокопенко.

По его словам, российско-оккупационные войска, зная, что там гражданские, сознательно сбрасывают на Азовсталь авиационные противобункерные бомбы, обстреливают комбинат ракетами и всеми имеющимися артиллерийскими средствами, в том числе и с кораблей.

— Драмтеатр, роддома, школы, больницы, детские сады были уничтожены теми, кто сейчас предлагает им безопасность и возможность эвакуации. Никто не верит оккупантам, — добавил командир «Азова».

Прокопенко призвал политиков всего цивилизованного мира организовать «зеленый коридор» и предоставить гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуацию гражданских и раненых, а также вывезти тела убитых бойцов, похороненных с почестями.

По данным горсовета, в подземных укрытиях металлургического комбината находится не менее 1000 гражданских — преимущественно женщины с детьми и пожилые люди.

На вопрос, что детям хочется сделать после того, как они выйдут в безопасное место, они ответили: «ну мы тут уже список еды написали».

— Хочу, чтобы все, которые увидят это видео, чтобы они помогли сделать нам этот «зеленый коридор, чтобы мы вышли отсюда безопасно, все мирные и военные люди, — рассказал женщина с пятимесячным ребенком на руках.

— Мы хотим только в Украину. Мы лишились дома, лишились средств существования, хотим жить нормально и спокойно, выйти отсюда. Очень много деток полуголодных. Они (русские – ПН) лишили нас всего, но хоть жизни дайте, дайте нам еще чуть-чуть пожить, — рассказала другая женщина, которая осталась без дома и не знает, что с ее родными.