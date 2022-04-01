В рф планировали военное вторжение в Беларусь – по легенде они были вынуждены опять «воевать с НАТО»

В российской федерации планировали военное вторжение в Республику Беларусь.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Согласно обнаруженным данным, в россии осуществляли подготовку 1 танковой армии ко вторжению и захвату территории Беларуси. Одним из доказательств подготовки россии к военной злости против соседнего страны является «Легенда к плану на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачки».

Планы хотели осуществить в ходе протестов против фальсификации президентских выборов, после которых президентом себя провозгласил александр лукашенко. В документе сообщается, что протесты, которые начались в Беларуси, «носят мирный характер», но являются прозападными, так же как и кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая ведет «подрывную деятельность» из Литвы.

По легенде, после митингов лукашенко должен был обратиться к россии с предложением ввести войска.

«При дальнейшей эскалации обстановки наиболее вероятен сценарий, при котором президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится за военной помощью к Российской Федерации, в том числе для наведения «конституционного порядка» страны», - сказано в документе.

При этом, и в этом случае россия пишет, что боролась бы в Беларуси не с беларусами, а с НАТО и Западом.

«В случае невозможности предотвратить расширения масштабов вооруженных конфликтов Российская Федерация может быть втянутся в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами-членами НАТО на Западе», - добавляют в сообщении.

После чего на 12 страницах детально расписано, что российские войска должны уничтожить (объекты критической и военной инфраструктуры), где дислоцироваться, и какие боевые действия вести.

В конце сообщается, что для оправдания стягивания войск к границе с Беларусью, россия сообщит, что это необходимо якобы для учений «КАВКАЗ-2020».

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко заявил, что резня в Буче, которую устроили российские оккупанты – это «спецоперация англичан».