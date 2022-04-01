«Никакой реакции на настоящий момент нет»: В Кремле прокомментировали обращение кума путина с просьбой обменять его на жителей и защитников Мариуполя

В Кремле не было реакции на просьбу задержанного лидера «ОПЗЖ» Виктора Медведчука об обмене.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь путина Дмитрий Песков, пишет РБК.

Как известно, 18 апреля СБУ опубликовала видео с обращением Медведчука к Президенту Украины Зеленскому и своему куму путину, в котором просил обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

«Никакой реакции на настоящий момент нет», — сообщил он.

Напомним, что СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Впоследствии Глава СБУ Иван Баканов рассказал детали спецоперации по задержанию беглого нардепа. Он сообщил, что ФСБ РФ пыталась вывезти его сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. СБУ задержала Медведчука по дороге – на выезде из Киевской области.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что в случае согласия всех сторон Медведчук, подозреваемый в государственной измене, может быть обменян на украинских военнопленных и заложников, удерживаемых Россией. Тот факт, что Медведчук является гражданином Украины, не помешает обмену.

Президент Владимир Зеленский уверен, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с россией.