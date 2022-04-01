Оккупанты хотят сравнять «Азовсталь» с землей, где прячутся сотни мариупольцев, скидывая 3-тонные «сюрпризы» с неба

Служба безопасности Украины опубликовала новый перехват разговора. Русские оккупанты хотят сравнять с землей завод «Азовсталь» в Мариуполе, где держат оборону украинские бойцы и находятся сотни детей и женщин.

Также оккупантов не сдерживает даже то, что на заводе нашли прибежище мирные жители города.

Сообщается, что российские войска готовят 3-тонные «сюрпризы» с неба.

На записи ростовский командир взвода захватчиков, который находится в 4 километрах от здания.

— Ждем здесь «сюрпризы» от России... трехтонные с неба... Сказали, сравнять все с землей... Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите и почувствуете. Прикинь, какая волна взрывная будет, — рассказывает он своей жене.

На вопрос о судьбе мирного населения отвечает: «Все уехали. Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и очень умные...».

«Это еще одно подтверждение, что истинная цель "освободители" в Украине - это стереть нашу страну с лица земли», - пишет СБУ.

Напомним, что ранее в сети появилось обращение мариупольцев о просьбе дать им "зеленый коридор", так как в убежищах на территории завода находятся дети и женщины, а российские войска не прекращают сбрасывать сверхтяжелые бомбы.