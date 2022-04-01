Украина провела пятый обмен военнопленными с россией

Во вторник, 19 апреля, состоялся пятый обмен военнопленными и гражданскими лицами между Украиной и Россией.

Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук в Telegram.

«Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц. Это был пятый обмен пленными. Всего 76 человек», – сообщила она.

Напомним, 18 апреля СБУ опубликовала видео с обращением Медведчука к Президенту Украины Зеленскому и своему куму путину, в котором просил обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

19 апреля в кремле сообщили, что от владимира путина не поступило никакой реакции на это видео.