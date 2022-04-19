Сообщение о повреждении оккупантами жилья теперь можно подавать не только через приложение, а и через портал «Дія»

Теперь сообщения о поврежденном имуществе можно подать не только в приложении «Дія», но и на соответствующем портале. Через приложение уже подали около 90 тысяч заявлений.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Напомню, если вы владелец жилого дома, квартиры или другого жилого помещения, и его повредили или разрушили из-за полномасштабного вторжения России в Украину, подавайте заявление в «Дія». Мы фиксируем информацию для экспертов и комиссии, которые будут проводить оценку жилья. Важно: вносить данные нужно только о вашем собственном жилье. Не полностью о разрушенном многоквартирном доме, а только о вашей квартире», – отметил Федоров.

Чтобы подать заявление через портал «Дія» необходимо;

1. Перейти по ссылке; 2. Авторизироваться или зарегистрироваться на портале; 3. Заполнить форму; 4. Проверить информацию и отправит. Сообщение.

Также заявление может заполнить работник ЦПАУ — непосредственно в ЦПАУ или нотариус, если имеет соответствующее обращение.

Напомним, что в Раде разработали законопроект о компенсации за разрушенное во время войны жилье.