В Буче российские оккупанты убили дальнего родственника оппозиционера Навального

В украинском городе Буча российские военные убили местного жителя Илью Навального. Позже выяснилось, что он является дальним родственником российского оппозиционера Алексея Навального, которого сначала отравили, а потом посадили в тюрьму.

Об этом журналистам немецкого издания Bild рассказали соседи погибшего.

Журналисты предположили, что мужчину могли застрелить из-за того, что он оказался однофамильцем российского оппозиционера Алексея Навального.

По словам соседки убитого Марии, 12 марта она встретила Навального в подъезде дома и предупредила, чтобы он не выходил на улицу, потому что «там будет стрельба». Однако он не послушался ее. Через час женщина вышла из подвала и увидела Навального лежащим на полу с простреленной головой, рядом с ним лежал его паспорт.

«Неясно, был ли Илья Навальный связан с Алексеем Навальным. Он родом из Залесья, украинской деревни недалеко от Чернобыля, в которой родился отец Алексея Навального», — пишут журналисты Bild.

Позже выяснилось, что Илья Навальный оказался дальним родственником российского политика Алексея Навального. Об этом украинской службе «BBC» сообщил их общий родственник, староста села Новое Залесье Павел Навальный.

«Да, Илья был дальним родственником Алексея, есть общий прадед», — заявил Павел Навальный.

Сам он, по данным «BBC», приходится политику троюродным братом.

Как известно, 20 августа 2020 года российского оппозиционера Навального экстренно госпитализировали с борта самолета в реанимацию с подозрением на отравление. Позднее Алексея Навального доставили на лечение в Германию. Лаборатория бундесвера по просьбе клиники «Шарите» исследовала личные вещи, образцы кожи и крови Алексея Навального — и нашла во всех из них следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Позже эксперты лабораторий трех стран, проводившие свои исследования независимо друг от друга, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

Сам Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент РФ путин. После этого Навальный опубликовал разговор с сотрудником ФСБ, который участвовал в его отравлении. 18 января оппозиционер вернулся в Россию и был задержан в аэропорту. Навальному грозит многолетнее тюремное заключение по делу «Ив Роше».

В начале 2021 года во многих городах России прошли митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Они сопровождались задержаниями и избиениями участников. По информации росСМИ, в этот день в России задержали рекордное количество людей за последние 10 лет.

После возвращения Навального в Россию, было опубликовано расследование об императорском дворце путина на строительство которого потратили 1,2 миллиарда. Отметим, что в фильме не говорилось о том, что юридически Путин владеет этим комплексом, а был сделан акцент на сокрытие реального владения при помощи подставных фирм.

Как известно, Алексей Навальный находится в колонии во Владимирской области, где отбывает наказание по делу «Ив Роше» – в феврале московский суд заменил условный срок политика на реальный. Приговор озвучили через две недели после возвращения оппозиционера из Германии, где он лечился от отравления, проведенного спецслужбами РФ.

Отметим, что российского оппозиционера Навального, находящегося в тюрьме, наградили премией Сахарова «За свободу мысли».