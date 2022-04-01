Турция направит в Украину своих специалистов и специальную технику для разминирования

Во вторник, 19 апреля, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский провел рабочий разговор со своим визави министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу. Министры обсудили возможность отправки в Украину турецких специалистов и передачи специализированной техники для разминирования и возобновляемых работ.

Об этом сообщает МВД.

Глава МВД Украины проинформировал Сулеймана Сойлу о ходе боевых действий и обороне Украины от полномасштабной агрессии Российской Федерации.

- Украинский народ ценит усилия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого народа по всесторонней поддержке Украины, оказанию технической помощи в разминировании, восстановительных работах и гуманитарной помощи. Благодаря несокрушимому духу украинской армии и всего украинского народа, а также поддержке международных партнеров наше государство дает достойный отпор российским захватчикам на всех фронтах, - отметил Денис Монастырский.

Также министр сообщил, что жертвами российских оккупантов стали уже десятки тысяч человек. Он отметил, что российская армия применяет все виды артиллерии, все виды ракет и авиабомб, в частности фосфорные бомбы и другие боеприпасы, запрещенные международным правом.

Денис Монастырский назвал это очевидным террором против гражданского населения.

– Все эти военные преступления мы обязательно расследуем и установим всех виновных, – отметил министр.

В свою очередь министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу отметил, что у турецкого правительства и общества разрывается сердце от событий в Украине. Турецкая сторона всегда поддерживала независимость и территориальную целостность Украины. Поэтому Турция будет оказывать Украине всестороннюю поддержку в борьбе с врагом.