В Мариуполе российские оккупанты сбросили бомбу на больницу в районе «Азовстали»

Российские оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в районе завода «Азовстали», где от бомбежек скрываются силы обороны Мариуполя и мирные жители.

Об этом в Facebook сообщил бизнесмен Сергей Тарута.

«Российские фашисты сбросили мощную бомбу на больницу в районе Азовстали. По моей информации, под завалами там около 300 человек – среди них дети», – написал Тарута.

По его словам, в уцелевшей части больницы были раненые защитники города и прятались мариупольцы с детьми, «потому что в уничтоженном городе прятаться больше негде».

Обновлено. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опроверг информацию о том, что в больнице возле Азовстали прятались люди.

«Да, Мариуполь, в частности зона Азовстали под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб. Но в зоне вокруг Азовстали уже давно никто не скрывается, особенно в разрушенном до этого здании больницы», - написал Андрющенко.

Ранее сегодня СБУ выложила перехват разговора одного из российских оккупантов, который говорит, что по заводу Азовсталь захватчики будут сбрасывать трехтонные бомбы, так как от российского руководства поступил приказ «сровнять город с землей».