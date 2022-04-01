«Нам сказали, что это «месть» за флагман Черноморского флота «Москва»»: Сенкевич о массированных обстрелах Николаева

Николаевский городской глава Александр Сенкевич заявил, что массированные обстрелы города могли быть «местью» за утонувший крейсер Черноморского флота рф «Москва».

С таким заявлением он выступил в эфире «Настоящего времени».

Как известно, в ночь с 18 на 19 апреля войска рф начали массированный обстрел по Николаеву. В результате него пострадали два человека.

Мэр Николаева рассказал, что на границах Николаевской и Херсонской областей продолжаются бои, а оккупанты пытаются прорваться на юго-восточном направлении Николаевщины, украинские бойцы их оттесняют в сторону Херсона.

– Нам сказали, что это (обстрелы – ПН) «месть» за флагман Черноморского флота «Москва», который был, между прочим, построен в нашем городе. Обстрелы будут продолжаться, поэтому я прошу жителей укрываться, меньше ходить по улицам. Например, позавчера обстреляли детский сад. Слава богу, никого там не было, но ремонтных работ там после войны придется провести достаточно. Еще одна бомба прилетела в квартал жилых домов. Разнесла три дома, из них два уже не подлежат восстановлению. Я каждый раз выезжаю на место таких взрывов, и там реально армагеддон: вырванные с корнями деревья, валяются акации, которые догорают, детская горка, которая кувыркнулась в небе и упала на другие детские аттракционы. И это все сопровождается «братской любовью».

Также Сенкевич отметил, что ночь с 18 на 19 апреля была сложной, поскольку обстрелы были более длительными. Оккупанты вели огонь хаотично, пострадали жилые районы.

– Ночь прошла тяжело. Обычно нам бомбардировали немного вечером перед сном и утром после того, как просыпались. В эту ночь бомбардировки были достаточно продолжительные, я думаю, раз шесть бомбардировали. В основном это жилые районы, это магистральные улицы. Фотографий уже достаточно в интернете. Это все жилые районы, дома, многоэтажки. Стреляли просто в направлении города без прицельного огня по каким-то военным или, как говорят, «нацификационным» объектам.