«Вы не детей убиваете, а фашистов»: СБУ перехватила разговор, в котором зомбированная россиянка убеждает своего сына-оккупанта

Россияне настолько зомбированы пропагандой, что не верят даже родным, когда те признаются в зверствах в Украине. На записи разговора с российским оккупантом его мать убеждает того, что он не убивает мирных украинцев, а «фашистов».

Об этом свидетельствует новый разговор одного из русских врагов, который перехватила и опубликовала Служба безопасности Украины.

В разговоре со своей матерью захватчик прямо говорит, что они убивают мирное население и детей.

На это она отвечает: «Нет, вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне!».

— Сынок, не теряйте боевого духа! Ты бы только видел, что они там творят! Ты знаешь, вы делаете великое дело!, — заявила мать орка.

Под видео СБУ написали о том, что российская пропаганда нещадно вбивает в головы россиян, что война в Украине – это «великое дело», а оккупанты якобы защищают украинцев от праворадикалов.