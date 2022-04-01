Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения до 25 мая

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О продлении срока действия военного положения в Украине».

Об этом свидетельствует сайт Верховной Рады.

Президент внес в парламент этот проект закона 19 апреля. Документ передан на рассмотрение руководству ВР.

Как следует из текста законопроекта и приложения к нему, Зеленский предлагает продлить действие военного положения с 05:30 минут 25 апреля 2022 года сроком на 30 суток, то есть до 25 мая.

Предыдущие два указа Зеленского о военном положении также охватывали периоды в 30 дней.