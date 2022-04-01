Оккупанты заминировали территорию вокруг части дороги между Херсоном и Снигиревкой

Российские оккупанты проводят минирование по всем временно оккупированным территориям, в том числе и на территории Николаевской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, в ночь на 18 апреля вдоль трассы Херсон – Снигиревка (отрезок между Надднипрянское – Александровка) оккпуанты провели плотное минирование полей, посадок и грунтовых дорог.

Также в Харьковской области на территории Великобурлукского района разрешен проход местных жителей только на территорию РФ. Все второстепенные дороги (в том числе – грунтовые) полностью заминированы. Как объясняют сами оккупанты, это делается с целью недопущения проезда волонтерского транспорта и украинских ДРГ.