Украине разрешили покупать оружие у немецкой военной промышленности, - канцлер Германии

Об этом сообщает Focus.

В федеральном правительстве отметили усиление обороноспособности Украины совместными усилиями Запада. По словам Шольца, поставки Германии не отличались от помощи союзников.

«Цель заключалась в том, чтобы предоставить знакомое вооружение, которое можно сразу применять. Сначала Бундесвер поставлял оружие из собственных запасов, но они были исчерпаны. Поэтому Украине разрешили покупать оружие у немецкой военной промышленности», – заявил канцлер.

Также украинцы смогут закупать у немцев и боеприпасы.

Вместе с тем, тяжелое вооружение поставлять Германия не намерена. Вместо этого немецкое правительство хочет помогать Украине деньгами, если такое оружие решат поставлять другие европейские страны.

«Финансовая поддержка будет использована для более тяжелого оружия, если представится такая возможность. Так было бы, например, в том случае, если соседние страны хотят поставлять Украине оружие и нуждаются в поддержке для этого. Германия проработает отраслевой список. Ответ Шольца остается неясным в отношении оружия: «Тогда мы сможем заплатить за это», - пишет издание.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Президент Германии заявил, что его страна будет поставлять Украине оружие