«Русская армия навсегда впишет себя в мировую историю как самую варварскую и бесчеловечную армию мира», – Зеленский

Целенаправленно убивать мирных людей, разрушать жилые кварталы, гражданскую инфраструктуру, применять для этого все виды вооружений, в том числе запрещенные международными конвенциями – это уже фирменный почерк российской армии.
Такое заявление в своем обращении к нации сделал Президент Украины Владимир Зеленский.
«Русская армия в этой войне навсегда впишет себя в мировую историю как наиболее варварскую и бесчеловечную армию мира. Целенаправленно убивать мирных людей, разрушать жилые кварталы, гражданскую инфраструктуру, применять для этого все виды вооружений, в том числе запрещенные международными конвенциями – это уже фирменный почерк российской армии. И это такая подлость, которая на поколение обозначит российское государство как источник абсолютного зла», – сказал Зеленский.