«Русская армия навсегда впишет себя в мировую историю как самую варварскую и бесчеловечную армию мира», – Зеленский

Целенаправленно убивать мирных людей, разрушать жилые кварталы, гражданскую инфраструктуру, применять для этого все виды вооружений, в том числе запрещенные международными конвенциями – это уже фирменный почерк российской армии.

Такое заявление в своем обращении к нации сделал Президент Украины Владимир Зеленский.