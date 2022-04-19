«Русская армия навсегда впишет себя в мировую историю как самую варварскую и бесчеловечную армию мира», – Зеленский

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19.04.2022 22:45

Целенаправленно убивать мирных людей, разрушать жилые кварталы, гражданскую инфраструктуру, применять для этого все виды вооружений, в том числе запрещенные международными конвенциями – это уже фирменный почерк российской армии.

Такое заявление в своем обращении к нации сделал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Русская армия в этой войне навсегда впишет себя в мировую историю как наиболее варварскую и бесчеловечную армию мира. Целенаправленно убивать мирных людей, разрушать жилые кварталы, гражданскую инфраструктуру, применять для этого все виды вооружений, в том числе запрещенные международными конвенциями – это уже фирменный почерк российской армии. И это такая подлость, которая на поколение обозначит российское государство как источник абсолютного зла», – сказал Зеленский.

Фотофакт