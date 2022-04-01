Комбриг николаевских морпехов предложил два варианта деблокады Мариуполя – военный или дипломатический

Командир николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына рассказал о двух вариантах деблокады Мариуполя.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Первый вариант – это военная операция для соединения войска в районе обороны.

«Первый это резкая военная операция, которая будет происходить прямо сейчас со всеми необходимыми средствами. Количественной, оснащённой группировкой сил, которая в один рывок , резким и глубоким ударом соединит нас в нашем районе обороны. Ключевым считаю превосходство в воздухе и артиллерии. Вариант возможный, хотя сложный и рискованный», - написал Волына.

Второй вариант – дипломатические перегоры, и этот вариант, по мнению комбрига, реальный.

«Второй - политическое решение. Его вижу вполне реальным при условии эффективной дипломатии. Это создание международного контроля безопасности выхода боевого гарнизона и гражданских лиц, которые попали в капкан войны. Я обращаюсь к мировым лидерам, гражданским и религиозным деятелям, дипломатам. Ещё есть шанс спасти Мариуполь! Жизни тысяч людей сейчас в ваших руках!» - сообщил комбриг.

Напомним, командир николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына призвал США, Великобританию и Турцию эвакуировать мирных жителей и Мариуполя, а также предоставить Украине тяжелое вооружение, с помощью которого можно деблокировать город.