Украинские военные ликвидировали на Донбассе главу батальона «Атаман» Мишу Чечена, воевавшего на стороне «ЛНР»

Один из командиров боевиков самопровозглашенной «ЛНР» Михаил Кищик, с позывным Миша Чечен, был убит в ходе боев у города Кременная Луганской области.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава правительства ЛНР Сергей Козлов.

«Тяжелые новости с фронтов. Погиб патриот ЛНР, подполковник Михаил Кищик (Миша Чечен)», – написал он.

По словам Козлова, Кищик с другими боевиками попали в окружение у Кременной. В ходе боя с украинскими войсками командир «ЛНР» был ликвидирован.

Как пишет «Главком», Миша Чечен, уроженец Алчевска, стал известен в 2014 году, когда возглавил один из казацких батальонов «Атаман», воевавших на стороне «ЛНР».

Его подразделение неоднократно обвинялось в мародерстве на тех территориях, которые занимал батальон. А в 2016 году, когда ситуация на Донбассе была относительно стабильной, российская «Новая газета» в своем расследовании называла подполковника Кищика одним из организаторов серых схем по поставке контрабанды через линию столкновения.