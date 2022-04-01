Бунт военных РФ в Запорожской области: кадыровцы убили троих зачинщиков

В Запорожской области кадыровцы убили троих зачинщиков бунта среди российских военных, готовых сдать оружие и ехать домой.

Об этом передает спикер Запорожской областной военной администрации полковник Иван Арефьев.

"По данным украинских разведчиков, вчера в Пологовском районе области начались бунты российских военнослужащих: солдаты РФ не хотят воевать из-за того, что им не выплачивают обещанные деньги. Впрочем, "кадыровцы" жестоко убили трех зачинщиков бунта, которые готовы были сдать оружие и ехать домой" , – отметил он.

По словам Арефьева, поставка оружия для российской армии на территории Запорожской области не прекращается.

Напомним, что ранее купант с Кавказа пожаловался на большие потери