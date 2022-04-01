Утопленный «Нептунами» крейсер «Москва» шел захватывать Одессу, – мать матроса

Один из уцелевших матросов крейсера «Москва» рассказал своей матери, что корабль двигался в Одессу для высадки десантников, которые должны были захватывать город.

Об этом сообщает Радио Свобода .

Имя женщины, с которой удалось поговорить журналистам, не указывается из соображений безопасности. Она рассказала, что 14 апреля она говорила по телефону со своим сыном – матросом-срочником, служившим на «Москве» и выжившим.

Она также призналась, что корабль направлялся в Одессу, однако не доплыл – в крейсер попали украинские ракеты «Нептун».

«Вы поймите меня как мать. Я поседела прямо от ужаса. То, что я от него услышала, то, что я посмотрела в интернете – это страшно и врагу не пожелаешь такой судьбы. И это как в мирное время. …Сын мне позвонил 14-го в слезах и сказал: Мама, ты понимаешь, что произошло? У нас запустили 3 ракеты! Часть ребят эвакуировали на фрегат «Макаров». Всех, кто выжил, доставили в Севастополь. Им дали телефоны, потому что они были, извините, только в трусах и тельняшках. У них все там (на крейсере) осталось и телефоны, и документы. Они без всего. Он мне сказал – «Нет, мама, это неправда. Никакой это не пожар». Он не просто так это говорит, не с головы взял. Рассказывает мне и плачет от пережившего ужаса. Ну, согласитесь, что он просто так бы это ни придумал. И это не деревянная шлюпка, которая просто так бы вспыхнула. Никто ничего не объясняет. Я просто не понимаю, почему радары на знаменитом крейсере, который был оснащен, не распознали эти ракеты «Нептун», – рассказала мать уцелевшего матроса.

Всего на «Москве», по словам матери русского матроса, находились около 510 человек. Сын рассказал ей, что знает о 40 погибших - погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто управлял крейсером, кто был на вахте, потому что удар пришелся как раз на палубу. Также она добавила, что ранены российские военные с оторванными конечностями.

На вопрос журналистов о том, как в условиях мирного времени корабль шел на боевой выход, когда в него попали ракеты, женщина сказала следующее:

Нет, это никакой не боевой выход. Никакого боевого выхода не было. Они просто шли в сторону Одессы. Это не боевой выход. Операции никакой не планировалось, они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Для высадки в Одессе.

Как военная операция по высадке десанта могла быть «небоевым выходом» корабля, мать российского матроса так и не объяснила. В то же время из ее слов следует, что задачей крейсера было добраться до Одессы для попытки захвата города.

Напомним, что на утопленном российском крейсере «Москва» исчезли «срочники» из Крыма – их родители обвинили минобороны России во лжи