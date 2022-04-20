Взрывотехники ГСЧС обезвредили две тысячи авиационных бомб

Взрывотехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уже обезвредили две тысячи вражеских авиационных бомб.

Об этом сообщил в эфире телемарафона министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Укринформ.

«На сегодняшний день мы можем говорить о более 68 тысячах обнаруженных взрывных предметов, в том числе было обезврежено около двух тысяч авиационных бомб на территории Украины», – сказал он.

По словам Монастырского, ежедневно специалисты обезвреживают около 5 тысяч разного рода взрывоопасных предметов.

«В регионах, откуда отступил враг, до сих пор выявляют растяжки. Остается много противопехотных мин и не только на земле, но и на деревьях, где их нельзя увидеть с первого взгляда», – рассказал министр.

На сегодняшний день наиболее масштабные работы по разминированию территорий проводятся в Киевской области – там ежедневно работает более 100 пиротехников.

Украина увеличит численность пиротехников на 400 человек и рассчитывает на привлечение к разминированию зарубежных команд.

Напомним, что более 10 тысяч добровольцев присоединились помогать спасателям разбирать завалы после российских оккупантов.