Подразделение одесских Рыцарей удерживает важную позицию в селе на юге Херсонской области уже три недели находясь в полном окружении

Одно из подразделений Рыцарской мехбригады Вооруженных сил Украины вот уже 21-е сутки героически обороняется на территории приморского села Александровка Херсонской области, причем в полном окружении.

Как пишет «Думская», воины рассказали что находятся почти в центре населенного пункта, сковывая целую батальонную тактическую группу российских нацистов – десятки единиц бронетехники: танков, БМП-3 и БТР-82.

«Сначала они бесстрашно катались по асфальтированным улицам села, но мы их много пожгли, поэтому сейчас россияне стерегутся, — говорит один из офицеров подразделения лейтенант О. - К сожалению, они удерживают под огневым контролем основные коммуникации вокруг нас, в том числе греблю через ставок, поэтому без помощи извне мы выйти не можем. У нас еще есть боеприпасы, но на исходе продовольствие».

Офицер добавил, что многие его подчиненные проявили подлинный героизм: например, были случаи, когда солдаты и сержанты пытались атаковать российские танки с ручными гранатами.

«Мы держимся, но ситуацию я бы оценил как критическую. Большие потери – есть и двухсотые (убитые, — Ред.), и трехсотые (раненые, — Ред.). Противник тоже несет потери, но их просто больше, сильно больше. И у них много бронетехники», — говорит украинский военнослужащий.

Он попросил передать украинскому народу, что сдаваться не намерен, однако помощь этому подразделению крайне нужна.

Напомним, командир николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына призвал США, Великобританию и Турцию эвакуировать мирных жителей и Мариуполя, а также предоставить Украине тяжелое вооружение, с помощью которого можно деблокировать город.