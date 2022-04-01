ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: За минувшие сутки ВСУ уничтожили 9 воздушных целей российских оккупантов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 19 апреля доступна по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 20 апреля.

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00:40 Как сообщает Командование воздушных сил ВСУ, за минувшие сутки были уничтожены 9 воздушных целей российских оккупантов.

«Все больше вражеских воздушных целей уничтожают подразделения противовоздушной обороны всех Сил обороны государства, используя при этом все имеющиеся огневые средства – зенитные ракеты, переносные зенитные ракетные комплексы, в том числе иностранного производства, зенитные установки и другие средства поражения», - говорится в сообщении .

В частности, 19 апреля, на Востоке и Юге Украины противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск поражено 9 воздушных целей российских оккупантов: 1 самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34); 1 вертолет (Ка-52); 5 БпЛА (ОТР); 1 крылатую ракету.