Более 30% украинских полей непригодны из-за боевых действий, - ООН

В Организации Объединенных Наций заявили о том, что в Украине более 30% сельскохозяйственных полей не будут использоваться для посева зерновых из-за войны.

По данным ООН, среди ключевых проблем – активные боевые действия, а также большое количество мин и других боеприпасов, оставленных на полях.

«Более 30% сельскохозяйственных полей не будут использоваться для посадки пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы. Продолжающиеся военные действия могут вызвать глобальную продовольственную катастрофу: 36 стран зависят от экспорта продовольствия из Украины и России», – говорится в сообщении управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что из-за войны в Украине и не работающие порты, в том числе в Николаеве, в ООН прогнозируют глобальную продовольственную катастрофу