«Бодаемся»: Арестович оценил ситуацию на Николаевско-Херсонском направлении 55/45 в пользу ВСУ

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о военной обстановке на Николаевско-Херсонском направлении.

Оценку ситуации Арестович озвучил в интервью адвокату Марку Фейгину.

«Бодаемся… Перспектива сложная, и все перспективы зависят от наличия тяжелого вооружения. Будет сломлен. Не будет — будем возиться дольше, но мы будем возиться, понятное дело. Как бы мы там немножко продвигаемся, они немножко пытаются противодействовать, но в целом там ситуация в нашу пользу: 55/45. География влияет, потому что Днепр надо будет перефорсировать как-то. Это непросто, потому что Антоновский мост заминирован, будет взорван (если будет) россиянами при попытке нашего перехода в наступление. Их паромная переправа разбита. Ну а Каховка — там дамба, там полегче, дамбу так просто не взорвешь. Есть нюансы, скажем так» - рассказал Арестович.