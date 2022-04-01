«Если бы мы получили оружие, мы бы завершили войну»: Президент Зеленский призвал международных партнеров понять, что для Украины каждый день имеет значение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если у международных партнеров есть нужное Украине оружие, то их обязанность – помочь защитить свободу и жизнь людей.

Об этом шла речь во время его традиционного обращения.

Глава государства напомнил, что сейчас на территории Украины и в приграничных районах России сосредоточена фактически вся боеспособная часть армии оккупантов: «Они согнали против Украины почти всех и почти все, что способно с нами воевать».

- Поэтому в этом противостоянии, в этой обороне мы перед глазами всего мира реально выступаем против армии, считавшейся второй или третьей по мощи. И то, как крепко держатся наши Вооруженные Силы, то, как смело защищается весь наш народ, демонстрирует, что все же в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше российской. Если бы мы получили доступ ко всему тому оружию, в котором нуждаемся, которое есть у наших партнеров и которое сопоставимо с оружием, которое использует Российская Федерация, мы бы уже завершили эту войну. Мы бы вернули мир и освободили нашу территорию от оккупантов. Потому что преимущество украинских военных в тактике и мудрости вполне очевидно, - заявил Зеленский.

Также он напомнил, что буквально в каждом контакте с лидерами демократического мира, во всех переговорах, во всех интервью подчеркивает простую истину: «Єто несправедливо, что Украина до сих пор вынуждена просить о том, что у партнеров годами хранится где-то на складах».

- Если у них есть оружие, которое нужно Украине здесь, которое нужно сейчас, если у них есть боеприпасы, которые необходимы нам здесь и необходимы сейчас, то это их, прежде всего, моральный долг – помочь защитить свободу. Помочь спасти жизнь тысячам украинцев. Если бы мы получили в первую неделю войны то, что получаем сейчас, польза для Украины и для свободы в Европе была бы больше, я уверен. И если мы получим сейчас то, что у некоторых партнеров запланировано для передачи Украине в ближайшие недели, это поможет спасти жизнь тысяч, тысяч людей. Надеюсь, партнеры услышат этот тезис и поймут, что каждый день имеет значение. Любое промедление с помощью Украины приводит к тому, что оккупанты получают возможность убить больше украинцев, - добавил Президент.

Также он отметил, что интенсивность огня российских войск на Харьковском направлении, на Донбассе, в Днепропетровской области значительно возросла.