Война на Николаевщине: Ночью оккупанты обстреливали Николаев реактивной артиллерией

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 19 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 20 апреля.

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08:09 Ночью оккупанты обстреливали Николаев реактивной артиллерией.

Городской голова александр Сенкевич призывал горожан держаться подальше от окон. Объявленная в 23:02 воздушная тревога была отменена только в 02:14.